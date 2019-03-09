СЕГОДНЯ 04:39 2019-03-09T04:39:48+03:00

В Стамбуле полицейские применили слезоточивый газ против участниц марша «Ночь феминисток» Фото: REUTERS

Толпы женщин заполнили улицы вокруг культурного центра Франции и отказывались разойтись по домам [фото]

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Сотрудники полиции в Стамбуле применили слезоточивый газ против турецких сторонниц феминизма, сообщает местный портал T24.

Женщины планировали в пятницу, 8 марта, провести у стен расположенного на пешеходной улице Истикляль культурного центра Франции марш «Ночь феминисток», приуроченный к Международному женскому дню. Подобная акция в Стамбуле проводится ежегодно с 2003 года, причем всегда – без согласования с городскими властями.

Противостояние участниц марша «Ночь феминисток» и полицииФото: REUTERS

Перед началом марша желающие принять в нем участие собрались на соседних с Истикляль улицах и принялись выкрикивать оскорбления в адрес правоохранителей. Стражи порядка призвали участниц акции разойтись по домам, однако женщины не вняли увещеваниям полиции.

В итоге силовики разогнали феминисток слезоточивым газом и резиновыми дубинками.

Полиция попросила участников акции разойтись, но после отказа начала применять слезоточивый газФото: REUTERS

Ранее сайт kp.ru рассказывал о подобных демонстрациях в Киеве и Мадриде.

ИСТОЧНИК KP.RU