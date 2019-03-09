Нью-йоркский небоскреб Chrysler Building продадут намного дешевле его стоимости

СЕГОДНЯ 05:25 2019-03-09T05:30:39+03:00

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В субботу, 9 марта, стало известно, что спустя два месяца после того, как знаменитый нью-йоркский небоскреб Chrysler Building на Манхэттене решили продать, на него нашелся покупатель. Причем покупателю высотка обойдется «всего» в 150 миллионов долларов – в несколько раз меньше, чем в свое время за здание заплатили его прежние владельцы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сейчас манхэттенской высоткой владеют государственный фонд Абу-Даби Abu Dhabi Investment Council (ему принадлежит 90% пакета акций здания) и нью-йоркский застройщик Tishman Speyer Properties. В 2008 году они заплатили за «Крайслер-билдинг» 800 миллионов долларов.

Отмечается, что купить небоскреб решила торгующая недвижимостью компания RFR Holdings, а продавцы согласились снизить цену из-за того, что аренда земли под высоткой постоянно дорожает.

ИСТОЧНИК KP.RU