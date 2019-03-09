2019-03-09T06:55:57+03:00
Экономика

Россия разрабатывает новые авиационные двигатели на замену зарубежным

В 2020 году в России планируется сертифицировать самолёт с новейшим ТВД ВК-800
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Россия завершает разработку новых турбовальных двигателей (ТВД) ВК-800. Фото: WikipediaРоссия завершает разработку новых турбовальных двигателей (ТВД) ВК-800. Фото: Wikipedia
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Российские специалисты разрабатывают новые авиационные двигатели на замену зарубежным. Так, уже в следующем году планируется сертифицировать самолёт с новейшим малоразмерным турбовальным двигателем (ТВД) ВК-800.

Об этом рассказал ведущий конструктор проекта силовой установки Виталий Логинов, уточнив, что ТВД ВК-800 разрабатывается на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге, и в 2019 году агрегат должен пройти стендовые испытания.

Конструктор отметил, что первые опытные двигатели прошли испытания в прошлом году, на них отработано более 60 успешных запусков, а для проведения лётных испытаний «выделено два самолёта региональной авиации, один из них переоборудуется в летающую лабораторию».

Виталий Логинов также сообщил, что «уже прошла макетная комиссия с участием специалистов сертификационного центра ЦИАМ (Центрального института авиационного моторостроения)».

«В этом году планируем использовать стендовую базу ЦИАМ и НИЦ ЦИАМ для проведения сертификационных испытаний. Уже обсуждены технические задания и разосланы проекты договоров», - приводит его слова телеканал RT.

Серийное производство таких двигателей, которые можно будет использовать на отечественных самолётах и вертолётах вместо зарубежных аналогов, будет развёрнуто сразу после получения сертификата.

СПРАВКА «КП»

ВК-800 — российский газотурбинный авиационный двигатель мощностью до 800 л. с. (взлетный режим), разработанный компанией «Климов». Предназначен для применения на легких самолётах и вертолётах грузоподъемностью 1–1,5 т. Существует в двух модификациях: турбовинтовой ВК-800С и турбовальный ВК-800В.

ИСТОЧНИК KP.RU

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