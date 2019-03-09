В Германии раскрыли местоположение сокровищ, спрятанных нацистами

СЕГОДНЯ 08:27 2019-03-09T08:27:54+03:00

В дневнике отмечается, что Адольф Гитлер отдал приказ спрятать 260 грузовиков, наполненных золотом, произведениями искусства и другими ценностями, в 11 местах на территории Польши, чтобы советские войска не смогли их заполучить

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В Германии был опубликован дневник офицера нацистской Германии Эгона Олленхауэра, содержащий описание мест, где во время отступления из Польши было спрятаны различные ценности. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В дневнике отмечается, что Адольф Гитлер отдал приказ спрятать 260 грузовиков, наполненных золотом, произведениями искусства и другими ценностями, в 11 местах на территории Польши, чтобы советские войска не смогли их заполучить. Стоит отметить, что автор дневника был не только ключевым участником этой операции, но и являлся посредником между нацистами и местной аристократией, которая желала спрятать свои сокровища от СССР.

Согласно дневнику, в тайниках содержится порядка 28 тонн золота, монеты, медали, ювелирные украшения, а также 47 произведений искусства: работы Боттичелли, Рубенса, Караваджо, Моне, Рафаэля и Рембрандта.

Представитель фонда Schlesische Brücke, в собственности которого находится дневник Олленхауэра, Роман Фурманьяк отметил, что записи были переданы фонду лишь несколько лет назад. Подлинность дневника подтверждена пятью немецкими образовательными учреждениями, в число которых входит факультет истории искусств Геттингенского университета.

"Мы публикуем информацию о дневнике сейчас, так как хотели дождаться момента, когда не станет людей, которые могут быть связаны с событиями, особенно сотрудников "Ваффен СС". Это было условием ложи", - рассказал Фурманьяк. В настоящий момент ведется исследование названных в дневнике мест, добавил он.

Это уже не первый случай нахождения спрятанных нацистами сокровищ. Сайт kp.ru ранее сообщал об обнаружении в Польше легендарного "золотого бронепоезда", в котором находилось порядка 300 тонн различных сокровищ.

ИСТОЧНИК KP.RU