Бывший министр экономики Украины заявил о подготовке Петром Порошенко побега из страны

СЕГОДНЯ 08:46 2019-03-09T08:46:46+03:00

В интервью изданию "Главред" Лановой подчеркнул, что Порошенко не сможет победить на предстоящих выборах президента, после которых ему придется отвечать за неудовлетворительное состояние вооруженных сил и коррупцию Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Петр Порошенко готовится к побегу из страны после выборов, а также затягивает конфликт в Донбассе с целью получения выгоды. Об этом заявил бывший глава министерства экономики страны Владимир Лановой.

В интервью изданию "Главред" Лановой подчеркнул, что Порошенко не сможет победить на предстоящих выборах президента, после которых ему придется отвечать за неудовлетворительное состояние вооруженных сил и коррупцию. Говоря о состоянии армии страны, Лановой отметил, что конфликт в Донбассе приносит президент Украины огромную прибыль благодаря хищениям из оборонного бюджета, а также оборонным контрактам с предприятиями, приносящими ему доход.

"В Украине существует более сотни полноценных военных предприятий, способных выпускать танки, самолеты, ракеты, подводные и надводные плавсредства, БТР и БМП и т.д., но деньги из бюджета идут не им, а предприятиям, с которыми договоры заключаются по указанию сверху", - заявил Лановой.

В этой связи Лановой упомянул призывы кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко о необходимости импичмента Порошенко, который создает "смерть и нищету для своей страны". В заключение экс-министр подчеркнул, что действующий президент Украины планирует бежать из страны, поскольку в противном случае ему придется "отвечать и за армию, и за коррупцию на крови, и за нарушение избирательного права, а, следовательно, и за нарушение Конституции государства".

ИСТОЧНИК KP.RU