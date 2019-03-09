2019-03-09T08:46:46+03:00
В мире

Бывший министр экономики Украины заявил о подготовке Петром Порошенко побега из страны

Глава государства принял это решение, поскольку осознал, что не сможет выиграть выборы
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments22
В интервью изданию "Главред" Лановой подчеркнул, что Порошенко не сможет победить на предстоящих выборах президента, после которых ему придется отвечать за неудовлетворительное состояние вооруженных сил и коррупциюВ интервью изданию "Главред" Лановой подчеркнул, что Порошенко не сможет победить на предстоящих выборах президента, после которых ему придется отвечать за неудовлетворительное состояние вооруженных сил и коррупциюФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Петр Порошенко готовится к побегу из страны после выборов, а также затягивает конфликт в Донбассе с целью получения выгоды. Об этом заявил бывший глава министерства экономики страны Владимир Лановой.

В интервью изданию "Главред" Лановой подчеркнул, что Порошенко не сможет победить на предстоящих выборах президента, после которых ему придется отвечать за неудовлетворительное состояние вооруженных сил и коррупцию. Говоря о состоянии армии страны, Лановой отметил, что конфликт в Донбассе приносит президент Украины огромную прибыль благодаря хищениям из оборонного бюджета, а также оборонным контрактам с предприятиями, приносящими ему доход.

"В Украине существует более сотни полноценных военных предприятий, способных выпускать танки, самолеты, ракеты, подводные и надводные плавсредства, БТР и БМП и т.д., но деньги из бюджета идут не им, а предприятиям, с которыми договоры заключаются по указанию сверху", - заявил Лановой.

В этой связи Лановой упомянул призывы кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко о необходимости импичмента Порошенко, который создает "смерть и нищету для своей страны". В заключение экс-министр подчеркнул, что действующий президент Украины планирует бежать из страны, поскольку в противном случае ему придется "отвечать и за армию, и за коррупцию на крови, и за нарушение избирательного права, а, следовательно, и за нарушение Конституции государства".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Умер американский актер Ян-Майкл Винсент
В США арестовали одного из десяти самых разыскиваемых убийц страны
Тайна сокровищ Третьего рейха раскрыта: в Германии рассказали, где нацисты спрятали ценности
Джо Байден собирается участвовать в выборах президента США
Сирийская армия атаковала позиции боевиков на северо-западе страны
Певец из Латвии пожаловался на авиакомпанию из-за объявления на русском языке
Из Белого дома уходит директор по коммуникациям
Россия разрабатывает новые авиационные двигатели на замену зарубежным
Во Флориде разбился небольшой самолет, погибли пять человек
Власти Венесуэлы назвали причину масштабного отключения электроэнергии
Нью-йоркский небоскреб Chrysler Building продадут намного дешевле его стоимости
Трамп собирается увеличить бюджет Пентагона
В Стамбуле полицейские применили слезоточивый газ против участниц марша «Ночь феминисток»
Трамп 19 марта примет в Белом доме нового президента Бразилии
США заявили о непричастности к блэкауту в Венесуэле
Пожар в районе Нового Арбата в Москве потушен
Из-за отключения электричества в одной из больниц Венесуэлы умерли 15 детей
Глава Минобороны Чехии назвал Россию одной из главных угроз для НАТО
8 марта в Испании прошла забастовка феминисток
Пентагон вновь пригрозил Турции санкциями за покупку С-400
Министр ВВС США объявила об уходе с поста
Гуаидо заявил, что в отключении электричества виноваты власти Венесуэлы
Премьер Италии: «Мы работаем над отменой санкций против России»
Спецпредставитель США по Венесуэле не сомневается в уходе Мадуро