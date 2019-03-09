В США арестовали одного из десяти самых разыскиваемых убийц страны

СЕГОДНЯ 09:29 2019-03-09T09:29:34+03:00

Ламонта Стефенсона подозревают в убийстве двух человек, собаки и кошки

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В американском штате Мэриленд был арестован Ламонт Стефенсон, который входил в список десяти самых разыскиваемых преступников страны. Его подозревают в убийстве двух человек, а также домашних питомцев убитых.

Как сообщает телеканал ABC, первое преступление было совершено Стефенсоном в 2014 году в штате Нью-Джерси. Тогда он убил свою девушку и ее собаку, после чего покинул штат. Также сообщается, что Стефенсона подозревают в убийстве, совершенном в эту среду: жертвами преступника стали 40-летняя жительница Вашингтона и ее кошка.

Задержать Стефенсона удалось после сообщения о подозрительном человеке, который припарковался на своем автомобиле в округе Принс-Джорджес (штат Мэриленд). Прибывшие на место полицейские выяснили, что 43-летний мужчина находится в розыске. При задержании у Стефенсона было обнаружено огнестрельное оружие.

Стоит отметить, что за информацию о Стефенсоне американские правоохранительные органы обещали награду в 100 тысяч долларов США. Имя получателя денег в настоящий момент неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU