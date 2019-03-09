Умер американский актер Ян-Майкл Винсент

СЕГОДНЯ 09:44 2019-03-09T09:44:32+03:00

Отмечается, что Винсент умер еще 10 февраля, однако о его смерти стало известно только сейчас Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В американском штате Северная Каролина в возрасте 73 лет скончался актер Ян-Майкл Винсент. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter (THR).

Отмечается, что Винсент умер еще 10 февраля, однако о его смерти стало известно только сейчас. Причиной смерти актера стала остановка сердца. Также известно, что Винсент много лет боролся с зависимостью от алкоголя и наркотиков.

Пик карьеры Винсента приходится на 70-80-е годы прошлого века, когда он сыграл в таких фильмах, как "Механик" (1972), "Бастер и Билли" (1974) и сериале "Воздушный волк" (1984). В 1996 году актер попал в аварию, в результате которой он получил перелом шеи и повредил голосовые связки, после чего его карьера пошла на спад.

Тем не менее, после аварии Винсент появился на экранах в фильме "Баффало 66" (1998). Его последней картиной стал фильм "Белый парень" (2002).

ИСТОЧНИК KP.RU