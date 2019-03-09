В результате ДТП в Подмосковье погибли два человека
На 57-м километре автодороги Москва - Касимов произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба полиции Подмосковья.
"По уточненным данным, в результате аварии на 57-м км трассы Москва - Касимов, произошедшей под Ликино-Дулево, погибли два человека. Пострадали пятеро", - отметил представитель областного главка МВД. Отмечается, что среди пострадавших есть трое детей.
Участниками ДТП стали автомобили Hyundai Solaris и BMW. Причиной аварии стал выезд немецкой иномарки на встречную полосу. По факту случившегося проводится доследственная проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU