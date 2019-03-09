В результате ДТП в Подмосковье погибли два человека

СЕГОДНЯ 10:13 2019-03-09T10:57:13+03:00

На 57-м километре автодороги Москва - Касимов произошло ДТП, в результате которого погибли два человека Фото: Ольга Крыльцова

В результате аварии на 57-м км трассы Москва - Касимов, произошедшей под Ликино-Дулево пять человек пострадали [видео]

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На 57-м километре автодороги Москва - Касимов произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба полиции Подмосковья.

"По уточненным данным, в результате аварии на 57-м км трассы Москва - Касимов, произошедшей под Ликино-Дулево, погибли два человека. Пострадали пятеро", - отметил представитель областного главка МВД. Отмечается, что среди пострадавших есть трое детей.

Участниками ДТП стали автомобили Hyundai Solaris и BMW. Причиной аварии стал выезд немецкой иномарки на встречную полосу. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Ранее сайт kp.ru сообщал о крупной аварии на Кутузовском проспекте на западе столицы. Тогда в результате столкновения четырех автомобилей неподалеку от торгового центра "Времена года" пострадали четыре человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696123" frameborder="0"></iframe> На Ленинградском шоссе грузовик столкнулся с легковым автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU