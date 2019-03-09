Депутат Рады заявил о поражении в борьбе с коррупцией на Украине

СЕГОДНЯ 10:37 2019-03-09T10:37:27+03:00

Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович заявил о поражении украинских властей в борьбе с коррупцией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В своем интервью Вадим Рабинович заявил, что сделал бы на месте властей Незалежной

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Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович заявил о поражении украинских властей в борьбе с коррупцией.

"Мы создали много антикоррупционных органов, они мощно проработали этот год, и количество поступивших денег в бюджет от всей борьбы с коррупцией — $7 тыс", - заявил парламентарий в интервью телеканалу 112. В своем интервью Рабинович также отметил, что на месте властей Украины совершил бы коллективное самоубийство.

Ранее украинские власти приняли решение отменить статью уголовного кодекса о незаконном освобождении. В качестве причины этого шага было названо несоответствие статьи принципам верховенства права и презумпции невиновности. В ответ на это международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International пригрозила Киеву отменой безвизового режима со странами Евросоюза, а также прекращением финансовой помощи от Международного валютного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU