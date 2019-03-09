Депутат Рады заявил о поражении в борьбе с коррупцией на Украине
Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович заявил о поражении украинских властей в борьбе с коррупцией.
"Мы создали много антикоррупционных органов, они мощно проработали этот год, и количество поступивших денег в бюджет от всей борьбы с коррупцией — $7 тыс", - заявил парламентарий в интервью телеканалу 112. В своем интервью Рабинович также отметил, что на месте властей Украины совершил бы коллективное самоубийство.
Ранее украинские власти приняли решение отменить статью уголовного кодекса о незаконном освобождении. В качестве причины этого шага было названо несоответствие статьи принципам верховенства права и презумпции невиновности. В ответ на это международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International пригрозила Киеву отменой безвизового режима со странами Евросоюза, а также прекращением финансовой помощи от Международного валютного фонда.
ИСТОЧНИК KP.RU