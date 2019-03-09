В США школьник умер после ссоры из-за шоколадного десерта
Американский школьник скончался от ранений, полученных в результате ссоры со своим сверстником из-за шоколадного десерта «Брауни». Об этом сообщила полиция Хьюстона.
По данным правоохранителей, инцидент произошел 6 марта в юго-западной части города Хьюстон штата Техас. Два школьника поссорились из-за сладости, в результате чего один из них получил ножевое ранение в глаз. Второй участник конфликта скрылся с места происшествия, передает телеканал KPRC 2 Houston.
Сайт kp.ru ранее сообщал, что после драки в одной из центральных школ Москвы старшеклассник был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Оба парня из благополучных семей. Как добавило руководство учебного заведения, конфликт подобного рода происходит у них впервые.
ИСТОЧНИК KP.RU