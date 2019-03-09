2019-03-09T10:58:17+03:00
Происшествия

В Праге пациент одной из больниц открыл стрельбу в палате

В результате ЧП пострадали два человека
Александр ДЖУМАЕВ
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Раненым была оказана медицинская помощь; состояние одного из них оценивается как критическоеРаненым была оказана медицинская помощь; состояние одного из них оценивается как критическоеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Два пациента клиники "На Виноградах", расположенной в Праге, получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, открытой их соседом по палате. Об этом сообщил представитель полиции Чехии Ян Данек.

"В отделении гематологии пражской больницы "На Виноградах" в ночь на субботу произошла стрельба. Один из госпитализированных больных по пока не установленным причинам выстрелил из пистолета в двух находившихся с ним в палате больных", - заявил Данек.

Отмечается, что нападавший был обезоружен силами персонала больницы. Раненым была оказана медицинская помощь; состояние одного из них оценивается как критическое.

Ранее сайт kp.ru сообщал о перестрелке в американском Новом Орлеане (штат Луизиана). Тогда в результате стрельбы ранения получили 5 человек, в том числе несовершеннолетний молодой человек; нападавший был обезврежен силами полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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