США и КНР работают над отменой повышенных пошлин

СЕГОДНЯ 11:15 2019-03-09T11:15:24+03:00

В Минэкономразвития КНР отметили, что взаимные протекционистские барьеры не могут принести пользу ни одной из стран

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Заместитель министра коммерции Китая Ван Шоувэнь сообщил, что Пекин и Вашингтон работают над вариантами отмены всех существующих повышенных пошлин в отношении продукции друг друга. По его словам, сохранение и усиление барьеров в данном направлении отрицательно сказывается на интересах США и КНР.

Ван Шоувэнь также добавил, что в основу любого переговорного механизма должны быть положены равноправие и выгода каждой из сторон. "Вы спрашиваете, чего нам стоит ожидать от китайско-американских переговоров на следующем этапе - думаю, надежда [на достижение соглашения] есть", - цитирует его ТАСС.

Американо-китайское торговое противостояние началось после того, как страны объявили о введении взаимных повышенных таможенных пошлин. В декабре минувшего года в Буэнос-Айресе на полях G20 прошли переговоры президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, в ходе которых стороны договорились после 1 января 2019 года не вводить новые таможенные ограничения.

2 марта, как писал сайт kp.ru, Трамп попросил власти Китая отменить все пошлины для сельскохозяйственной продукции от американских производителей.

ИСТОЧНИК KP.RU