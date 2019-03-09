В ДНР сообщили об убийстве украинскими военными своего командира
Украинские военнослужащие застрелили своего командира за замечание по поводу распития алкогольных напитков. Об этом заявил представитель вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
По его словам, инцидент произошел 6 марта в расположении 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Во время ночного обхода позиции лейтенант бригады обнаружил пятерых солдат, распивающих спиртные напитки, и сделал им замечание. В ходе возникшего после этого конфликта "двое сержантов применили огнестрельное оружие и в упор расстреляли своего командира", добавил Басурин.
Представитель ДНР также подчеркнул, что подобные случаи не фиксируются украинской стороной в официальных сводках. Причиной этому, по словам Басурина, является "нежелание афишировать перед общественностью тот беспредел", который происходит в ВСУ.
Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. В настоящий момент на территории региона действует согласованное Минской контактной группой перемирие, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в провокациях; в частности, сайт kp.ru сообщал о заявлениях украинских силовиков о применении ДНР "лазерного оружия".
ИСТОЧНИК KP.RU