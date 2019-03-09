В ДНР сообщили об убийстве украинскими военными своего командира

СЕГОДНЯ 11:15 2019-03-09T11:15:33+03:00

Украинские военнослужащие застрелили своего командира за замечание по поводу распития алкогольных напитков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам представителей властей самопровозглашенной республики, офицер был застрелен за замечание по поводу распития алкогольных напитков

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Украинские военнослужащие застрелили своего командира за замечание по поводу распития алкогольных напитков. Об этом заявил представитель вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

По его словам, инцидент произошел 6 марта в расположении 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Во время ночного обхода позиции лейтенант бригады обнаружил пятерых солдат, распивающих спиртные напитки, и сделал им замечание. В ходе возникшего после этого конфликта "двое сержантов применили огнестрельное оружие и в упор расстреляли своего командира", добавил Басурин.

Представитель ДНР также подчеркнул, что подобные случаи не фиксируются украинской стороной в официальных сводках. Причиной этому, по словам Басурина, является "нежелание афишировать перед общественностью тот беспредел", который происходит в ВСУ.

Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. В настоящий момент на территории региона действует согласованное Минской контактной группой перемирие, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в провокациях; в частности, сайт kp.ru сообщал о заявлениях украинских силовиков о применении ДНР "лазерного оружия".

ИСТОЧНИК KP.RU