Минтруд рассказал, представителям каких профессий проще всего трудоустроиться

СЕГОДНЯ 11:46 2019-03-09T11:46:55+03:00

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В Министерстве труда и социальной защиты России представили рейтинг профессий, представители которой могут быстрее всего найти работу через службу занятости. Первое место в списке ведомства заняли специалисты, задействованные в области здравоохранения.

Вторую строчку занимают рабочие в области строительства, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности, а также в области электротехники и электроники, в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве.

На третьем месте находятся работники служб, которые занимаются охраной граждан и собственности, передает RT. В Минтруде уверены, что сложнее всего найти работу неквалифицированным работникам.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что наиболее востребованными являются профессии экономистов, менеджеров, инженеров, юристов и IT-специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU