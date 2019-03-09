2019-03-09T12:42:46+03:00
В мире

Европарламент: сроки Brexit могут быть перенесены

При этом в Брюсселе исключили возможность пересмотра согласованного в ноябре документа о выходе Британии из Евросоюза
Елена Гильманова
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Европарламент: сроки Brexit могут быть перенесенЕвропарламент: сроки Brexit могут быть перенесенФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сроки выхода Великобритании из Евросоюза могут быть перенесены, но «не более чем на несколько недель». Соответствующие заявление сделал председатель Европарламента Антонио Таяни в субботу, 9 марта.

Он сообщил, что крайним сроком тогда может стать начало июля. При этом Лондон «в любом случае» должен назвать причины переноса.

По словам Таяни, необходимо «избежать величайшей ошибки», а именно хаотичного Brexit без заключения соглашения с Евросоюзом. Он особенно подчеркнул, что такая ситуация стала бы неблагоприятной для Брюсселя и «катастрофой для британской экономики». Однако председатель Европарламента исключил возможность пересмотра согласованного в ноябре документа о выходе Британии из союза.

Накануне Глава МИД Великобритании заявил, что может быть согласована сделка, которая устроит британской кабмин. Ранее, британский кабмин сообщил, что очередная сделка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Brexit возможно вновь не сможет получить одобрение парламента. На прошлом голосовании члены британской палаты общин не поддержали сделку по выходу из ЕС с перевесом в 230 голосов.

Напомним, что второе голосование по Brexit состоится 12 марта. Выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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