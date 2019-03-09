В Сирию за сутки вернулось около тысячи беженцев

СЕГОДНЯ 12:39 2019-03-09T12:39:00+03:00

В Сирию за сутки вернулись около тысячи беженцев Фото: REUTERS

Также сообщается, что было обнаружено и уничтожено 24 взрывоопасных предмета

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За сутки более 950 человек вернулось в Сирию из Ливана и Иордании. Об этом сообщил Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 959 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 107 человек (женщин – 32, детей – 55), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 852 человека (женщин – 256, детей – 435)», - говорится в информационном бюллетене Центра.

Что касается внутри перемещенных граждан республики, то организация сообщает, что в места постоянного проживания возвратились 107 человек. В бюллетене также отмечают, что было разминировано 2,8 гектара территории, обнаружено и уничтожено 24 взрывоопасных предмета, добавляется в сообщении.

В Центре сообщили о гуманитарной помощи, направленной в САР из Китая. Правительство КНР выделило Сирии 4 тысячи 142 тонны риса. Распределением груза среди жителей займется Сирийский Арабский Красный Полумесяц.

Напомним, что в 8 марта, Россия и Турция начали совместное патрулирование территории в сирийском Идлибе. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что совместное патрулирование важно для обеспечения стабильности на северо-западе Сирии и сохранения режима прекращения огня.

ИСТОЧНИК KP.RU