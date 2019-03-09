2019-03-09T13:11:51+03:00
В мире

Хакеры из КНДР похитили более $670 млн менее чем за два года

Большинство денег было получено за счет успешных взломов криптовалютных бирж в различных странах Азии
Елена Гильманова
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Хакеры из КНДР похитили более $670 млн менее чем за два годаХакеры из КНДР похитили более $670 млн менее чем за два годаФото: REUTERS
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За период с января 2017 года по сентябрь 2018 при помощи кибератак поддерживаемыми павительством хакеры из Северной Кореи похитили около $670 млн долларов. При этом $571 млн были получены в результате успешных атак на азиатские криптовалютные торговые площадки.

Газета Nikkei сообщила, что соответствующая информация приводится в докладе комитета Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по санкциям в отношении Пхеньяна, который может быть опубликован в течение марта.

Эксперты комитета ООН говорят о том, что КНДР предприняла более пяти успешных взломов криптовалютных бирж в различных странах Азии. При этом возможно, что Пхеньян мог использовать технологии блокчейна для обхода действующих санкций.

Сообщается, что компании Северной Кореи активно задействуют аккаунты в YouTube и Instagram для продажи военной техники, что также запрещено санкционным режимом. Также есть информация, что при помощи переписки в мессенджере WeChat передавались данные о координатах судов, с которых катера КНДР затем перекачивали нефть или перегружали товары.

Напомним, 2 марта помощник генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Демерс сообщил о том, что введенные в отношении КНДР экономические санкции могли вынудить Пхеньян прибегнуть к кибератакам с целью хищения средств из финансовых организаций ряда стран.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько лет назад американские власти предъявили КНДР официальные обвинения в распространении вируса-вымогателя WannaCry, от которого пострадали сотни учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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