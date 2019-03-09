Украина обсудила с США вопрос прямых закупок вооружения

СЕГОДНЯ 13:47 2019-03-09T13:47:54+03:00

На встречи представители Незалежной также говорили о консолидации международных усилий в целях «противодействия российской агрессии»

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Вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и посол Украины в США Валерий Чалый встретились с представителями Пентагона для обсуждения вопроса прямых поставок американского вооружения и помощи Киеву в «противодействии российской агрессии».

Как сообщает посольство Украины в Соединенных Штатах, представители Незалежной встретились с и.о. помощником министра обороны США по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер и заместителем помощника американского министра обороны по вопросам Украины, России и Евразии Лорой Купер.

«В ходе встреч обсуждались вопросы предоставления помощи Украине в сфере безопасности и консолидации международных усилий в целях противодействия российской агрессии. Стороны обменялись мнениями относительно положений украинского законодательства, предоставляющего полномочия министерству обороны Украины осуществлять закупку товаров и услуг оборонного назначения за рубежом, которое позволяет нашему государству стать полноценным участником программы Пентагона "Международные военные продажи”», - говорится в сообщении диппредставительства в соцсети Facebook.

Напомним, что 31 января президент Украины Петр Порошенко подписал закон о правилах закупки вооружения, позволяющий Минобороны Незалежной импортировать вооружения без посредников. Таким образом, государственный оборонный заказчик может напрямую покупать оружие из-за рубежа.

ИСТОЧНИК KP.RU