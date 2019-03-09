2019-03-09T15:10:53+03:00
Наука

Специалисты провели внеплановое техобслуживание спутника ГЛОНАСС

Обслуживание аппарата №745 было начато около 03:00 мск
Александр ДЖУМАЕВ
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Специалисты завершили обслуживание навигационного спутника "Глонасс-М", выведенного для проведения работ в 03:00 мск 9 мартаСпециалисты завершили обслуживание навигационного спутника "Глонасс-М", выведенного для проведения работ в 03:00 мск 9 мартаФото: Евгения ГУСЕВА
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Специалисты завершили обслуживание навигационного спутника "Глонасс-М", выведенного для проведения работ в 03:00 мск 9 марта. Об этом сообщает пресс-служба Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш).

По данным информационно-аналитического центра предприятия "Роскосмоса", на внеплановое обслуживание был выведен спутник №745. О неисправностях, ставших причиной вывода аппарата из строя, не сообщается.

Стоит отметить, что спутник №745 был выведен на орбиту в ноябре 2011 года. Таким образом, космический аппарат выработал гарантированный ресурс, равный семи годам.

В настоящий момент на орбите находятся 26 спутников системы ГЛОНАСС. 23 из них работают по целевому назначению, при этом для полного покрытия земного шара необходимо 24 подобных спутника. Ранее сайт kp.ru сообщал о выводе очередного спутника "Глонасс-М" в космос с космодрома "Плесецк".

ИСТОЧНИК KP.RU

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