2019-03-09T15:14:02+03:00
В мире

Лейбористы отложили представление поправки о проведении второго референдума по Brexit

Оппозиционная партия готова поднять этот вопрос только после повторного отклонения сделки по выходу из Великобритании из Евросоюза
Елена Гильманова
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Оппозиционная партия готова поднять этот вопрос только после повторного отклонения сделки по выходу из Великобритании из ЕвросоюзаОппозиционная партия готова поднять этот вопрос только после повторного отклонения сделки по выходу из Великобритании из ЕвросоюзаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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После представления в Палату общин соглашения, достигнутого премьер-министром Великобритании Терезой Мэй об условиях выхода из ЕС, оппозиционная партия Лейбористов не будет представлять поправку о проведении второго референдума по вопросу Brexit.

Лейбористы собираются обратить внимание на сделке, после чего в случае ее повторного отклонения они готовы будут предложить вариант проведения референдума.

Представители оппозиционной партии считают, что в таком случае возможно будет добиться большинства голосов Палаты общин, поскольку поправка о втором референдуме будет рассматриваться политиками в качестве единственного способа по выходу из ситуации.

Напомним, что представление соглашения по выходу из Великобритании должно быть вынесено на голосование в Палату общин на следующий недели 12 марта.

Ранее лидер партии Лейбористов Джереми Корбин заявил, что возглавляемая им политическая сила поддержит проведение повторного референдума по вопросу выхода страны из Евросоюза. Он также предложил голосование о вотуме недоверия британскому премьер-министру. По его словам, нынешнее правительство не в состоянии решать сложнейшие проблемы, стоящие перед Соединенным королевством.

Напомним, что представление соглашения по выходу из Великобритании должно быть вынесено на голосование в Палату общин на следующий недели 12 марта. Выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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