Решение о введении электронных виз для иностранных туристов будет принято в ближайшие полгода
Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец сообщила, что решение о введении электронных виз для въезда иностранцев в Россию будет принято в ближайшие полгода. По ее словам, такой «продукт» уже оправдывает себя.
«Мы выступаем за расширение этого продукта, который уже себя оправдывает. У нас было совещание на эту тему и от президента есть поручение проработать этот вопрос. Мы говорим и о географическом расширении внутри страны, и о расширении списка стран", - сказала она.
Президент России Владимир Путин, как ранее писал сайт kp.ru, поручил российскому внешнеполитическому ведомству проработать идею упрощения визового режима для иностранных туристов. По поручению главы государства присоединиться к разработке данного вопроса должны также Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности и Ростуризм.
До 31 марта текущего года предложения по данному вопросу должны быть представлены президенту страны.
ИСТОЧНИК KP.RU