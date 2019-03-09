Решение о введении электронных виз для иностранных туристов будет принято в ближайшие полгода

СЕГОДНЯ 15:18 2019-03-09T15:18:02+03:00

В ближайшие полгода может быть принято решение ввести электронные визы для иностранных туристов Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец сообщила, что решение о введении электронных виз для въезда иностранцев в Россию будет принято в ближайшие полгода. По ее словам, такой «продукт» уже оправдывает себя.

«Мы выступаем за расширение этого продукта, который уже себя оправдывает. У нас было совещание на эту тему и от президента есть поручение проработать этот вопрос. Мы говорим и о географическом расширении внутри страны, и о расширении списка стран", - сказала она.

Президент России Владимир Путин, как ранее писал сайт kp.ru, поручил российскому внешнеполитическому ведомству проработать идею упрощения визового режима для иностранных туристов. По поручению главы государства присоединиться к разработке данного вопроса должны также Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности и Ростуризм.

До 31 марта текущего года предложения по данному вопросу должны быть представлены президенту страны.

ИСТОЧНИК KP.RU