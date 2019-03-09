2019-03-09T15:18:02+03:00
Политика

Решение о введении электронных виз для иностранных туристов будет принято в ближайшие полгода

Данный вопрос серьезно обсуждается на всех уровнях
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
В ближайшие полгода может быть принято решение ввести электронные визы для иностранных туристовВ ближайшие полгода может быть принято решение ввести электронные визы для иностранных туристовФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец сообщила, что решение о введении электронных виз для въезда иностранцев в Россию будет принято в ближайшие полгода. По ее словам, такой «продукт» уже оправдывает себя.

«Мы выступаем за расширение этого продукта, который уже себя оправдывает. У нас было совещание на эту тему и от президента есть поручение проработать этот вопрос. Мы говорим и о географическом расширении внутри страны, и о расширении списка стран", - сказала она.

Президент России Владимир Путин, как ранее писал сайт kp.ru, поручил российскому внешнеполитическому ведомству проработать идею упрощения визового режима для иностранных туристов. По поручению главы государства присоединиться к разработке данного вопроса должны также Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности и Ростуризм.

До 31 марта текущего года предложения по данному вопросу должны быть представлены президенту страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Названо место съемок нового фильма про Джеймса Бонда
СК предъявил обвинение в мошенничестве экс-замглаве Россгеологии
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Этуша
Сотрудник посольства США пытался пронести мину в аэропорт Шереметьево
СБУ запретила въезд в Украину австрийскому журналисту ради его же безопасности
Президент Перу принял отставку премьер-министра Вильянуэвы
Украина рассчитывает на усиление присутствия НАТО в Черном море
Лейбористы отложили представление поправки о проведении второго референдума по Brexit
Специалисты провели внеплановое техобслуживание спутника ГЛОНАСС
Венесуэла подаст жалобу в ООН после отключения электричества
«Желтые жилеты» заблокировали мост в Париже
В Японии 87 человек пострадало при столкновении катера с китом
Похороны актера Владимира Этуша пройдут на Новодевичьем кладбище
Стали известны детали уголовного дела против Руслана Горринга
Украина обсудила с США вопрос прямых закупок вооружения
Причина смерти Владимира Этуша: актер скончался из-за проблем с сердцем
Хакеры из КНДР похитили более $670 млн менее чем за два года