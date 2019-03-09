2019-03-09T15:19:25+03:00
Политика

Украина рассчитывает на усиление присутствия НАТО в Черном море

В Киеве считают, что только увеличение военного контингента способно "сдержать Россию от агрессивных действий"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украина ожидает усиления военного присутствия НАТО в черноморском регионе. Фото: Госпогранслужба УкраиныУкраина ожидает усиления военного присутствия НАТО в черноморском регионе. Фото: Госпогранслужба Украины
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Украина рассчитывает на то, что военное присутствие сил НАТО в черноморском регионе будет увеличено в рамках кампании по сдерживанию России. Такое заявление сделала вице-премьер незалежной Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с заместителем помощника президента Соединенных Штатов, директором по вопросам РФ и Евразии Фионой Хилл.

"Роль США в усилении военного присутствия НАТО в Черноморском регионе чрезвычайно важна. Это единственный путь, который может помочь сдержать Россию от агрессивных действий”, — приводятся слова вице-премьера на сайте правительства Украины.

По мнению Климпуш-Цинцадзе, Вашингтон должен уделять пристальное внимание к ситуации, сложившейся в акватории Азовского и Черного морей. Также необходимо восстановление комиссии Украина-НАТО на уровне министров, заявила заместитель главы кабмина. В настоящий момент этот формат блокируется Венгрией, однако киевские власти пытаются разрешить данную проблему путем диалога.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Климпуш-Цинцадзе во время своего визита в США подняла также вопрос поставок американского вооружения и помощи Украине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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