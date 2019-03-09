2019-03-09T15:35:22+03:00
Политика

Президент Перу принял отставку премьер-министра Вильянуэвы

Глава Совета министров решил оставить данный пост по собственной воле
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Экс-премьер Перу Сесар ВильянуэваЭкс-премьер Перу Сесар ВильянуэваФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент Перу Мартин Виcкарра принял отставку председателя Совета министров республики Сесара Вильянуэвы, который ранее по собственной воле написал соответствующее заявление.

Предполагается, что причиной такого решения стала критика, обрушившаяся на органы исполнительной власти со стороны общественности. Кроме того, свою роль мог сыграть тот факт, что в настоящий момент в правительстве заседают всего пять женщин и 14 мужчин, тогда, как по правилам, должно быть равенство.

"Президент республики высоко ценит работу, проделанную Сесаром Вильянуэвой с преданностью и самоотверженностью во время его пребывания в должности", - говорится в коммюнике, распространенном правительством в связи с уходом премьер-министра.

Издание La Republica считает, что данная отставка может спровоцировать дальнейшие кадровые перестановки в кабинете. Сам же Вильянуэва возглавлял правительство на протяжении менее чем одного года - с апреля 2018-го.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее благодаря программе "Вместе Перу" обычный 12-летний мальчик по имени Хесус Мамани Рамос смог стать главой министерства развития и социальной интеграции. Он принес присягу и выполнял обязанности руководителя ведомства на протяжении одного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Названо место съемок нового фильма про Джеймса Бонда
СК предъявил обвинение в мошенничестве экс-замглаве Россгеологии
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Этуша
Сотрудник посольства США пытался пронести мину в аэропорт Шереметьево
СБУ запретила въезд в Украину австрийскому журналисту ради его же безопасности
Украина рассчитывает на усиление присутствия НАТО в Черном море
Решение о введении электронных виз для иностранных туристов будет принято в ближайшие полгода
Лейбористы отложили представление поправки о проведении второго референдума по Brexit
Специалисты провели внеплановое техобслуживание спутника ГЛОНАСС
Венесуэла подаст жалобу в ООН после отключения электричества
«Желтые жилеты» заблокировали мост в Париже
В Японии 87 человек пострадало при столкновении катера с китом
Похороны актера Владимира Этуша пройдут на Новодевичьем кладбище
Стали известны детали уголовного дела против Руслана Горринга
Украина обсудила с США вопрос прямых закупок вооружения
Причина смерти Владимира Этуша: актер скончался из-за проблем с сердцем
Хакеры из КНДР похитили более $670 млн менее чем за два года