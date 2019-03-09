Президент Перу принял отставку премьер-министра Вильянуэвы

СЕГОДНЯ 15:35 2019-03-09T15:35:22+03:00

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Президент Перу Мартин Виcкарра принял отставку председателя Совета министров республики Сесара Вильянуэвы, который ранее по собственной воле написал соответствующее заявление.

Предполагается, что причиной такого решения стала критика, обрушившаяся на органы исполнительной власти со стороны общественности. Кроме того, свою роль мог сыграть тот факт, что в настоящий момент в правительстве заседают всего пять женщин и 14 мужчин, тогда, как по правилам, должно быть равенство.

"Президент республики высоко ценит работу, проделанную Сесаром Вильянуэвой с преданностью и самоотверженностью во время его пребывания в должности", - говорится в коммюнике, распространенном правительством в связи с уходом премьер-министра.

Издание La Republica считает, что данная отставка может спровоцировать дальнейшие кадровые перестановки в кабинете. Сам же Вильянуэва возглавлял правительство на протяжении менее чем одного года - с апреля 2018-го.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее благодаря программе "Вместе Перу" обычный 12-летний мальчик по имени Хесус Мамани Рамос смог стать главой министерства развития и социальной интеграции. Он принес присягу и выполнял обязанности руководителя ведомства на протяжении одного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU