2019-03-09T15:47:29+03:00
В мире

СБУ запретила въезд в Украину австрийскому журналисту ради его же безопасности

В украинском ведомстве пояснили причины отказа Кристиану Вершюцу
Елена Гильманова
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СБУ: австрийскому журналисту запретили въезд на Украину для обеспечения его безопасностиСБУ: австрийскому журналисту запретили въезд на Украину для обеспечения его безопасностиФото: REUTERS
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Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила запрет на въезд в страну руководителю бюро австрийской телерадиокомпании ORF Кристиану Вершюцу, объяснив решение необходимостью обеспечения безопасности репортера и напомнив, что Вершютц рассказывал в интервью о существующих угрозах его жизни в Незалежной.

«СБУ подтверждает информацию о запрете австрийском журналисту Кристиану Вершютцу въезда на Украину сроком на один год. Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста» - говорится в заявление ведомства, опубликованном в субботу, 9 марта, на официальной странице в Facebook.

«Во избежание возможных провокаций во время пребывания австрийского журналиста в нашей стране СБУ, в соответствии с законодательством, приняла решение о запрете ему на въезд» - заключает украинская Служба безопасности

Напомним, 7 марта Киев на один год запретил въезд на Украину для Кристиану Вершюцу. Против него выдвинули обвинения в нарушении государственной границы, оправдании воссоединения Крыма с Россией и антиукраинской пропаганде.

МИД Австрии заявило, что на следующей недели вызовет посла Украины в Вене Александра Щербу на беседу по поводу решения украинских властей. Сообщалось, что глава австрийского МИД Карин Кнайсль намерена затронуть этот вопрос на встрече министров иностранных дел Европейского Союза 18 марта в Брюсселе.

В декабре прошлого года Кнайсль ответила на письмо Вершюца, который сообщил австрийскому правительству о том, что опасается за свою жизнь и сталкивается со множеством препятствий в своей деятельности. Тогда глава МИД Австрии осудила ограничение свободы средств массовых информации на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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