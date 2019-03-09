Названо место съемок нового фильма про Джеймса Бонда

СЕГОДНЯ 16:14 2019-03-09T16:14:11+03:00

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Съемки очередной части легендарного фильма о Джеймсе Бонде пройдут в городе Матера на юге Италии. В настоящее время туда для подготовки съемочной площадки уже прибыли порядка 500 специалистов.

Съемки фильма, как сообщает издание Variety, запланированы на конец июля 2019 года.

Ранее сайт kp.ru писал, что новый фильм про Джеймса Бонда, где в главной роли будет играть Дэниел Крэйг, снимет Дэнни Бойл. Именно он работал над такими известными картинами, как «На игле», «Миллионер из трущоб», «28 дней спустя», «Пляж» и другие. Над созданием сценария новой «бондианы» работает Джон Ходж, с которым режиссер уже неоднократно работал до этого.

Ожидать премьеру нового фильма про Джеймса Бонда стоит в октябре 2019 года. Рабочее название фильма «Джеймс Бонд – 25».

ИСТОЧНИК KP.RU