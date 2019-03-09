2019-03-09T17:02:19+03:00
В мире

Евросоюз введет визовый режим для американцев

Эта мера начнет действовать в 2021 году
Марина ВЕНЦОВА
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ЕС введет в 2021 году визы для жителей СШАЕС введет в 2021 году визы для жителей СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Европейский Союз принял решение ввести визы для жителей Соединенных Штатов. Официальной информации такая мера обусловлена усилением мер безопасности в странах Европы.

С 2021 года, как говорится в материале CNN, для туристов из США будет действовать Система авторизации въезда в Европу (ETIAS), которая регулирует пересечение границ Шенгенской зоны. Американцы, получившие такую визу, смогут воспользоваться ею в течение трех лет. При этом она не предусматривает ограничений на число поездок.

В настоящее время граждане США могут приезжать в Европу без визы на 90 дней.

Ранее сайт kp.ru писал, что послы 28 стран Евросоюза сообщили о планах ввести визы для американских граждан. Такая инициатива была озвучена после того, как палата представителей конгресса США проголосовала за внесение изменений в программу безвизового въезда в страну. Данный закон предусматривает запрет на въезд в США представителям ЕС, посещавшим Сирию, Ирак, Иран или Судан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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