Евросоюз введет визовый режим для американцев

СЕГОДНЯ 17:02 2019-03-09T17:02:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Европейский Союз принял решение ввести визы для жителей Соединенных Штатов. Официальной информации такая мера обусловлена усилением мер безопасности в странах Европы.

С 2021 года, как говорится в материале CNN, для туристов из США будет действовать Система авторизации въезда в Европу (ETIAS), которая регулирует пересечение границ Шенгенской зоны. Американцы, получившие такую визу, смогут воспользоваться ею в течение трех лет. При этом она не предусматривает ограничений на число поездок.

В настоящее время граждане США могут приезжать в Европу без визы на 90 дней.

Ранее сайт kp.ru писал, что послы 28 стран Евросоюза сообщили о планах ввести визы для американских граждан. Такая инициатива была озвучена после того, как палата представителей конгресса США проголосовала за внесение изменений в программу безвизового въезда в страну. Данный закон предусматривает запрет на въезд в США представителям ЕС, посещавшим Сирию, Ирак, Иран или Судан.

ИСТОЧНИК KP.RU