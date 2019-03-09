2019-03-09T17:08:31+03:00
Происшествия

Не менее 79 человек погибли из-за перебоев с электричеством в Венесуэле

Такие цифры были озвучены по итогам национального опроса больниц республики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Жертвами отключения света в Венесуэле за три месяца стали 79 человекЖертвами отключения света в Венесуэле за три месяца стали 79 человекФото: REUTERS
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По меньшей мере 79 человек погибли в результате массовых перебоев с энергоснабжением, которые охватили Венесуэлу. Об этом сообщил депутат оппозиционной официальному Каракасу Национальной ассамблеи Хосе Мануэль Оливарес.

"Последний национальный опрос больниц подтвердил, что в медицинских учреждениях из-за проблем с электричеством скончались 79 человек", — написал член парламента в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, вечером в четверг, 7 марта, во многих регионах Боливарианской Республики пропало электричество. Только в больнице города Матурин штата Монагас погибли 15 детей, поскольку в учреждении не оказалось запасных генераторов.

Президент страны Николас Мадуро назвал случившееся частью агрессивных действий США, а именно кибератаки, направленной на Автоматическую систему контроля ГЭС "Гури". При этом данные, приведенные оппозиционером Оливаресом, включают в себя трехмесячный период с ноября по февраль 2019 года, а не только недавний сбой.

Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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