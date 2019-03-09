Не менее 79 человек погибли из-за перебоев с электричеством в Венесуэле
По меньшей мере 79 человек погибли в результате массовых перебоев с энергоснабжением, которые охватили Венесуэлу. Об этом сообщил депутат оппозиционной официальному Каракасу Национальной ассамблеи Хосе Мануэль Оливарес.
"Последний национальный опрос больниц подтвердил, что в медицинских учреждениях из-за проблем с электричеством скончались 79 человек", — написал член парламента в своем микроблоге в Twitter.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, вечером в четверг, 7 марта, во многих регионах Боливарианской Республики пропало электричество. Только в больнице города Матурин штата Монагас погибли 15 детей, поскольку в учреждении не оказалось запасных генераторов.
Президент страны Николас Мадуро назвал случившееся частью агрессивных действий США, а именно кибератаки, направленной на Автоматическую систему контроля ГЭС "Гури". При этом данные, приведенные оппозиционером Оливаресом, включают в себя трехмесячный период с ноября по февраль 2019 года, а не только недавний сбой.
Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.
ИСТОЧНИК KP.RU