В Венесуэле полиция впервые пришла на митинг оппозиции

СЕГОДНЯ 18:32 2019-03-09T18:32:59+03:00

В Венесуэле полиция впервые пришла на митинг в большом количестве Фото: REUTERS

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Силы правопорядка в большом количестве, с щитами и в спецобмундировании прибыли на оппозиционный митинг, который проходит в Каракасе на проспекте Виктория. Ранее власти старались не провоцировать людей и не отправляли большое количество полицейских на митинги оппозиционеров.

Как сообщает издание ТАСС, на данный момент полицейские выстроились на площади и пока не предпринимают никаких действий против митингующих.

Пришедшие на акцию сторонники провозгласившего себя временным президентом Хуана Гуайдо пытаются убеждать полицейских переходить на свою сторону.

Митинг проходит на фоне отключения электричества, которое произошло во многих районах Венесуэлы вечером 7 марта, из-за чего в пятницу в стране был объявлен выходной. В настоящий момент подача электроэнергии частично восстановлена.

Комментируя ситуацию, действующий президент Николас Мадуро заявил, что «американские империалисты» объявили Каракасу «энергетическую войну». Гуайдо винит в произошедшем правительство. Вице-президент страны Хорхе Родригес сообщил, что республика подаст жалобу верховному комиссару ООН по правам человека жалобу в связи с отключением электричества.

ИСТОЧНИК KP.RU