2019-03-09T19:00:49+03:00
Политика

Госдеп США объявил тендер на продвижение свободы интернета на Украине

Программа будет реализовываться на протяжении от одного до трех лет и выльется примерно в миллион долларов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Госдеп объявил тендер на продвижение свободы интернета на УкраинеГосдеп объявил тендер на продвижение свободы интернета на УкраинеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Государственный департамент США объявил тендер на проекты по продвижению свободного интернета на территории Украины. Соответствующая информация содержится в заявлении Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда.

Конкурс проводится на открытой основе, а потому принять в нем участие могут все организации, заинтересованные в подобных программах. Итоговая цель - объединение специалистов в области технологий, а также юристов, общественников и журналистов для обсуждения трендов и политики в сфере свободы интернета.

Соединенные Штаты готовы выделить на данную программы около миллиона долларов. При этом реализация проекта займет от одного до трех лет.

"В целях содействия Национальной киберстратегии Соединенных Штатов цель бюро - продвигать открытый, интероперабельный, надежный и безопасный интернет путем продвижения прав человека, основополагающих свобод и свободного распространения информации в сети", - говорится в документе, опубликованном на сайте Госдепа.

Сайт kp.ru писал о том, что сама Украина часто обращается к американцам за помощью. Так, накануне киевские власти попросили Вашингтон предоставить им дополнительные вооружения в рамках "противодействия российской агрессии".

ИСТОЧНИК KP.RU

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