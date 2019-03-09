Каракас осудил Вашингтон за "празднование" блэкаута в Венесуэле

СЕГОДНЯ 20:20 2019-03-09T20:20:29+03:00

В МИД республики заявили, что американцы "наслаждаются" ситуацией с отключением электричества, в которой страдают обычные люди

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Заявления ряда представителей американских властей относительно ситуации с массовым отключением электричества в Венесуэле являются абсолютно неприемлемыми. Такое мнение высказал министр иностранных дел республики Хорхе Арреаса.

Глава ведомства опубликовал в своем аккаунте в Twitter скриншоты постов нескольких союзников президента США Дональда Трампа, среди которых оказалась и запись сенатора-республиканца Марко Рубио. Так вот, в сообщении говорится о том, что несколько недель назад президент Венесуэлы Николас Мадуро "обвинил ящериц в большом блэкауте". Подкрепляет же слова картинка с изображением Годзиллы.

Здесь же на странице главы МИД Боливарианской Республики приводится скриншот поста госсекретаря США Майка Помпео, который также не смог пройти мимо ситуации с отключением электричества. Политик написал, что "политика Мадуро не приносит ничего, кроме тьмы".

"В то время как в Венесуэле общество спокойно приняло на себя последствия электрического саботажа, а работники Национальной энергетической компании работают не покладая рук, окружение Дональда Трампа устроило праздник, наслаждаясь извращением ситуации, несмотря на страдания венесуэльского народа", - подытожил Арреаса.

Сайт kp.ru писал о том, что вечером в четверг, 7 марта, во многих регионах Боливарианской Республики пропало электричество. Жертвами инцидента стали по меньшей мере 15 детей, которые являлись пациентами больниц и не смогли получить необходимую помощь из-за сбоя в системе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696035" frameborder="0"></iframe> Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU