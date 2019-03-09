2019-03-09T20:51:10+03:00
Происшествия

На американо-курдский патруль в Манбидже напал террорист-смертник

В результате атаки пострадали не менее семи мирных жителей и один ополченец
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Террорист атаковал американо-курдский патруль в МанбиджеТеррорист атаковал американо-курдский патруль в МанбиджеФото: REUTERS
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На американо-курдский патруль в окрестностях сирийского города Манбидж напал террорист-смертник, находившийся за рулем заминированного автомобиля. Боевик направил машину в сторону оживленного животноводческого рынка, а потому среди пострадавших оказались мирные жители.

Согласно данным командира "Сил народной самообороны" Шарфана Дервиша, ранения получили семь гражданских и один курдский ополченец. При этом официальный представитель возглавляемой США международной коалиции по борьбе с терроризмом полковник Шон Райан заявил, что американские военные не пострадали в результате теракта в субботу, 9 марта, передает Rudaw.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее на этих выходных еще один теракт произошел также в поселке Арак близ Пальмиры. Боевики заложили в деревне мину, на которой насмерть подорвались не менее восьми человек. Еще около 11 получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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