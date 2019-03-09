При стрельбе в мексиканском баре погибли 15 человек

СЕГОДНЯ 21:07 2019-03-09T21:07:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Неизвестные вооруженные люди устроили стрельбу в ночном баре мексиканского города Саламанка штата Гуанахуато. Жертвами преступления стали 15 человек, еще шестеро получили ранения.

Инцидент произошел рано утром в субботу, 9 марта. В бар ворвались вооруженные мужчины и открыли беспорядочный огонь по посетителям и сотрудникам заведения. Изначально сообщалось о 13 погибших и восьми пострадавших, однако позже два человека скончались в больнице.

Сами нападавшие успели скрыться с места преступления до приезда полиции. Согласно данным портала Excelsior, они покинули парковку на грузовике. Власти города уже объявили план "Перехват", однако сообщений о задержании стрелявших пока не поступало.

Сайт kp.ru писал о том, что похожий случай уже происходил в Мексике в начале этого года. Тогда вооруженные винтовками люди устроили стрельбу в баре на мексиканском курорте Плайя-дель-Кармен, а после скрылись на заранее подготовленных автомобилях. Погибли не менее семи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU