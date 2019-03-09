2019-03-09T21:25:47+03:00
В мире

Британская полиция перекрыла центр Лондона из-за подозрительной машины

К настоящему моменту автомобиль уже осмотрели - он не представляет опасности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Полицейские осмотрели автомобиль и не нашли причин для беспокойстваПолицейские осмотрели автомобиль и не нашли причин для беспокойстваФото: REUTERS
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Правоохранительные органы Великобритании вынуждены были перекрыть один из центральных районов Лондона после получения сообщений о подозрительном автомобиле, в котором могла быть заложена бомба. Об этом рассказали в пресс-службе Скотланд-Ярда.

Согласно данным ведомства, подозрения прохожих вызвал серебристый внедорожник марки Honda, который был припаркован на обочине возле набережной Victoria. Прибывшие на место происшествия полицейские перекрыли дорогу и приступили к осмотру к транспортного средства.

Судя по кадрам с места ЧП, специалистам пришлось разбить стекла автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии угрозы. К настоящему моменту инцидент исчерпан.

"Транспортное средство не вызывает опасений. Движение по всем дорогам будет открыто", - говорится в сообщении, опубликованном на странице лондонской полиции в Twitter.

В то же время в сирийском Манбидже в эту субботу действительно был совершен теракт с использованием машины. Сайт kp.ru писал о том, что террорист-смертник направил автомобиль в сторону совместного американо-курдского патруля. В результате атаки пострадали восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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