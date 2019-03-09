2019-03-09T22:13:34+03:00
В мире

В США внедорожник едва не протаранил кортеж Трампа

Автомобиль начал сворачивать на встречную полосу, однако отбойники помешали ему продолжить движение [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Кортеж президента США Дональда Трампа едва не попал в серьезную аварию на одном из участков шоссе 85 близ американского города Опелайкэ штата Алабама.

Инцидент произошел утром в пятницу, 8 марта. Журналисты ждали приближения кортежа, а потому снимали все на видео, однако в какой-то момент в кадре появился черный автомобиль, который неожиданно свернул с дороги, однако столкнулся с отбойниками. Машину по инерции отбросило обратно на шоссе, и в этот же момент по встречной полосе пронеслась президентская процессия.

Если бы не ограждение, автомобиль, вероятно, смог бы спровоцировать крупное ДТП. Однако не стоит забывать и о том, что тогда бы машине пришлось еще преодолеть кювет, разделяющий полосы встречного движения.

Внедорожник едва не вылетел навстречу кортежу Дональда Трампа.

Что стало причиной случившегося - неизвестно, однако кортеж Трампа не стал останавливаться и продолжил движение. Телеканал WSFA 12 уточняет, что охранная служба президента также не предприняла никаких мер. В настоящий момент расследованием инцидента занимается местная полиция.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько лет назад кортеж американского лидера уже был замешан в небольшой аварии. Тогда один из сопровождавших Трампа полицейских на мотоцикле не справился с управлением и упал, сломав ногу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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