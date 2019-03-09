2019-03-09T22:47:35+03:00
В мире

Лидер партии «Альтернатива для Германии» предложил отменить визы с Россией

Об этом Александр Гауланд сообщил в эксклюзивном интервью kp.ru [аудио]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Комментарии: comments4
Старший сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), депутат Бундестага Александр ГауландСтарший сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), депутат Бундестага Александр ГауландФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
Изменить размер текста:

В беседе с kp.ru старший сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), депутат Бундестага Александр Гауланд допустил облегчение или даже полную отмену виз между Россией и Европой:

— Думаю, в перспективе у нас есть прекрасная возможность облегчить визовый режим: это вопрос развития отношения РФ с ФРГ и другими европейскими государствами. Россия — часть Европы, в отличие от всевозможных странных стран Ближнего Востока, с которыми её нельзя сравнивать, — сказал нам Гауланд.

Александр Гауланд: Ситуация в Донбассе — это внутреннее дело России и Украины.

В то же время собеседник «КП» отметил, что до отмены введённых Западом антироссийских санкций либерализация визового режима между Москвой и членами ЕС маловероятна.

Напомним, АдГ является третьей по величине фракцией в Бундестаге и единственной, системно выступающей против бича нынешней Германии — нелегальной миграции — а также за отмену антироссийских санкций.

Полную версию интервью с Александром Гауландом читайте на сайте «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гуаидо: Для венесуэльской оппозиции наступят тяжелые времена
В Госдуме назвали "утопией" планы Порошенко по уничтожению целей в тылу РФ
В Колумбии разбился самолет: все находящиеся на борту люди погибли
Эрдоган заявил, что С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО и США
В США внедорожник едва не протаранил кортеж Трампа
Лидер партии «Альтернатива для Германии» раскрыл причины попыток помешать строительству «Северного потока-2»
Радикалы сорвали предвыборный митинг Порошенко: президент сбежал
Британская полиция перекрыла центр Лондона из-за подозрительной машины
При стрельбе в мексиканском баре погибли 15 человек
На американо-курдский патруль в Манбидже напал террорист-смертник
Трое правоохранителей пострадали при столкновении с радикалами в Киеве
Каракас осудил Вашингтон за "празднование" блэкаута в Венесуэле