Лидер партии «Альтернатива для Германии» предложил отменить визы с Россией
В беседе с kp.ru старший сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), депутат Бундестага Александр Гауланд допустил облегчение или даже полную отмену виз между Россией и Европой:
— Думаю, в перспективе у нас есть прекрасная возможность облегчить визовый режим: это вопрос развития отношения РФ с ФРГ и другими европейскими государствами. Россия — часть Европы, в отличие от всевозможных странных стран Ближнего Востока, с которыми её нельзя сравнивать, — сказал нам Гауланд.
Александр Гауланд: Ситуация в Донбассе — это внутреннее дело России и Украины.
В то же время собеседник «КП» отметил, что до отмены введённых Западом антироссийских санкций либерализация визового режима между Москвой и членами ЕС маловероятна.
Напомним, АдГ является третьей по величине фракцией в Бундестаге и единственной, системно выступающей против бича нынешней Германии — нелегальной миграции — а также за отмену антироссийских санкций.
Полную версию интервью с Александром Гауландом читайте на сайте «КП».
ИСТОЧНИК KP.RU