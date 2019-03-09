Лидер партии «Альтернатива для Германии» предложил отменить визы с Россией

СЕГОДНЯ 21:52 2019-03-09T22:47:35+03:00

Об этом Александр Гауланд сообщил в эксклюзивном интервью kp.ru [аудио]

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В беседе с kp.ru старший сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), депутат Бундестага Александр Гауланд допустил облегчение или даже полную отмену виз между Россией и Европой:

— Думаю, в перспективе у нас есть прекрасная возможность облегчить визовый режим: это вопрос развития отношения РФ с ФРГ и другими европейскими государствами. Россия — часть Европы, в отличие от всевозможных странных стран Ближнего Востока, с которыми её нельзя сравнивать, — сказал нам Гауланд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696167" frameborder="0"></iframe> Александр Гауланд: Ситуация в Донбассе — это внутреннее дело России и Украины.

В то же время собеседник «КП» отметил, что до отмены введённых Западом антироссийских санкций либерализация визового режима между Москвой и членами ЕС маловероятна.

Напомним, АдГ является третьей по величине фракцией в Бундестаге и единственной, системно выступающей против бича нынешней Германии — нелегальной миграции — а также за отмену антироссийских санкций.

Полную версию интервью с Александром Гауландом читайте на сайте «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU