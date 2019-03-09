2019-03-09T22:39:58+03:00
Происшествия

В Колумбии разбился самолет: все находящиеся на борту люди погибли

Пилот пытался зайти на аварийную посадку из-за некой чрезвычайной ситуации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский ближнемагистральный транспортный самолёт Douglas DC-3Американский ближнемагистральный транспортный самолёт Douglas DC-3Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жертвами крушения самолета в Колумбии стали не менее 12 человек - именно столько людей находились на борту в момент авиакатастрофы.

Авария произошла в субботу, 9 марта, в центральном департаменте Мета. Самолет Douglas DC-3 компании Laser вылетел из города Сан-Хосе-дель-Гуавьяре и направлялся в сторону Вильявисенсьо, однако в районе Сан-Мартина пилот связался с диспетчерами и сообщил о некой чрезвычайной ситуации на борту. После этого он попытался аварийно посадить самолет, однако неудачно.

На места крушения уже прибыли сотрудники экстренных служб. Что именно стало причиной трагедии пока неизвестно, однако, согласно данным агентства Caracol, правоохранители уже начали расследование.

Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее еще один самолет разбился также в американском штате Флорида. Двухмоторный Piper PA-23-250, по невыясненным пока причинам, упал в озеро. Погибли пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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