В Госдуме назвали "утопией" планы Порошенко по уничтожению целей в тылу РФ
Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Киеву необходимо высокоточное ракетное оружие, которое сможет поражать цели далеко в российском тылу. По словам политика, его страна получила такую возможность после приостановки действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ведь ее больше "не связывают никакие ограничения".
Тут стоить напомнить о том, что данное соглашение связывало лишь США и Россию, поэтому Порошенко, скорее всего, говорил о размещении американского вооружения на украинской территории. К такому выводу пришел первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
По его мнению, никто не позволит Киеву развивать собственное производство высокоточного оружия - даже американцы не заинтересованы в этом, а потому планы украинского лидера являются всего лишь "утопией". В пользу этого говорит и тот факт, что российские системы легко уничтожат имеющиеся сейчас в распоряжении незалежной ракеты, а для создания же высокоточного оружия необходимы огромные деньги.
"Сегодня украинская сторона таким оружием не обладает не потому, что кто-то не давал его делать. Всё дело в том, что для этого нужно очень серьёзные ресурсы и финансы. Даже если им кто-то его продаст или даст в долг, они не смогут этим вооружением воспользоваться. Россия зафиксирует данную активность ещё на попытке запуска", - цитирует телеканал RT депутата.
Сайт kp.ru писал о том, что накануне украинская сторона как раз подняла тему поставки вооружений во время общения с американскими коллегами.
Мария Захарова про Украину.
ИСТОЧНИК KP.RU
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