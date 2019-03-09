В Госдуме назвали "утопией" планы Порошенко по уничтожению целей в тылу РФ

СЕГОДНЯ 22:57 2019-03-09T22:57:19+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Киеву необходимо высокоточное ракетное оружие, которое сможет поражать цели далеко в российском тылу. По словам политика, его страна получила такую возможность после приостановки действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ведь ее больше "не связывают никакие ограничения".

Тут стоить напомнить о том, что данное соглашение связывало лишь США и Россию, поэтому Порошенко, скорее всего, говорил о размещении американского вооружения на украинской территории. К такому выводу пришел первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

По его мнению, никто не позволит Киеву развивать собственное производство высокоточного оружия - даже американцы не заинтересованы в этом, а потому планы украинского лидера являются всего лишь "утопией". В пользу этого говорит и тот факт, что российские системы легко уничтожат имеющиеся сейчас в распоряжении незалежной ракеты, а для создания же высокоточного оружия необходимы огромные деньги.

"Сегодня украинская сторона таким оружием не обладает не потому, что кто-то не давал его делать. Всё дело в том, что для этого нужно очень серьёзные ресурсы и финансы. Даже если им кто-то его продаст или даст в долг, они не смогут этим вооружением воспользоваться. Россия зафиксирует данную активность ещё на попытке запуска", - цитирует телеканал RT депутата.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне украинская сторона как раз подняла тему поставки вооружений во время общения с американскими коллегами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694929" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова про Украину.

ИСТОЧНИК KP.RU