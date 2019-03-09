Гуаидо: Для венесуэльской оппозиции наступят тяжелые времена

СЕГОДНЯ 23:25 2019-03-09T23:25:16+03:00

Он призвал своих сторонников «оставаться на улицах», пока не будет достигнута цель – свержение Мадуро

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Провозгласивший себя «временным президентом» Венесуэлы Хуан Гуаидо предрек местной оппозиции тяжелые времена в противостоянии с законными властями республики.

«Наступят трудные дни по вине режима, нас будут пытаться разделить. При любом развитии событий мы должны быть едины и готовы действовать», - заявил он в субботу на митинге в Каракасе.

Слова оппозиционера приводит в своем Twitter журналист Габриэль Бастидас. Гуаидо также объявил собравшимся, что власти собираются бороться с протестующими «на истощение», и обещал отправиться в поездку «по всей Венесуэле», чтобы привести в столицу побольше людей.

«Мы будем оставаться на улицах до тех пор, пока не добьемся поставленных целей. Чтобы кончились мрак, голод и нищета, должны закончиться диктатура и узурпация власти», - цитирует журналист речь Хуана Гуаидо.

Напомним, как писал сайт kp.ru, лидер оппозиции при поддержке США добивается свержения законно избранного президента Боливарианской республики Наколаса Мадуро.

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ИСТОЧНИК KP.RU