Внук адмирала Колчака умер в Париже

9 Март 23:51 2019-03-09T23:55:47+03:00

Александр Колчак скончался после продолжительной болезни на 86-м году жизни

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В субботу, 9 марта, в Париже на 86-м году жизни умер Александр Ростиславович Колчак – внук знаменитого адмирала Александра Колчака. О его смерти на своей странице в Facebook с глубоким прискорбием сообщил Союз потомков Галлиполийцев.

Отмечается, что Александр Ростиславович Колчак скончался после длительной болезни утром 9 марта. Причины смерти не называются.

Сын адмирала, Ростислав Колчак, в 1919 году вместе с матерью уехал из России сначала в Румынию, а потом во Францию, где в 1933 году родился Александр Колчак. Он жил в Париже, окончил Сорбонну, был джазовым музыкантом. Некоторое время работал карикатуристом в одной из французских газет.

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ИСТОЧНИК KP.RU