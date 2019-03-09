2019-03-09T23:55:47+03:00
Общество

Внук адмирала Колчака умер в Париже

Александр Колчак скончался после продолжительной болезни на 86-м году жизни
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Александр Ростиславович Колчак (в центре). Фото: Facebook / Союз Потомков Галлиполийцев – СПГАлександр Ростиславович Колчак (в центре). Фото: Facebook / Союз Потомков Галлиполийцев – СПГ
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В субботу, 9 марта, в Париже на 86-м году жизни умер Александр Ростиславович Колчак – внук знаменитого адмирала Александра Колчака. О его смерти на своей странице в Facebook с глубоким прискорбием сообщил Союз потомков Галлиполийцев.

Отмечается, что Александр Ростиславович Колчак скончался после длительной болезни утром 9 марта. Причины смерти не называются.

Сын адмирала, Ростислав Колчак, в 1919 году вместе с матерью уехал из России сначала в Румынию, а потом во Францию, где в 1933 году родился Александр Колчак. Он жил в Париже, окончил Сорбонну, был джазовым музыкантом. Некоторое время работал карикатуристом в одной из французских газет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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