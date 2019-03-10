2019-03-10T00:24:56+03:00
Происшествия

На подстанции в Венесуэле вспыхнул крупный пожар

ЧП случилось возле города Сьюдад-Боливар в штате Боливар [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пожар на подстанции «Сидор» в венесуэльском штате БоливарПожар на подстанции «Сидор» в венесуэльском штате БоливарФото: кадр с видео
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В субботу, 9 марта, на подстанции «Сидор» в венесуэльском штате Боливар произошел пожар, сообщает газета El Nacional со ссылкой на очевидцев. Местные жители говорят, что перед тем, как вспыхнул огонь, прогремел взрыв.

Свидетели публикуют в социальных сетях кадры с места происшествия. На сделанных ими записях видно пламя и столб густого черного дыма. Подстанция «Сидор» расположена на окраине города Сьюдад-Боливар, столицы штата. Официальной информации о пожаре пока не поступало, сведений о возможных пострадавших тоже нет.

Пожар на подстанции в Венесуэле.ЧП произошло на подстанции Сидор в венесуэльском Боливаре

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 7 марта в большинстве штатов Венесуэлы – 21 из 23 – пропало электричество. К этому часу подачу электроэнергии удалось частично восстановить только в Каракасе.

Власти страны сообщили, что причиной самого масштабного в истории Боливарианской республики блэкаута стала кибератака, проведенная с территории Соединенных Штатов. В связи с этим Венесуэла намерена подать жалобу в ООН.

Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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