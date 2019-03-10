На подстанции в Венесуэле вспыхнул крупный пожар
В субботу, 9 марта, на подстанции «Сидор» в венесуэльском штате Боливар произошел пожар, сообщает газета El Nacional со ссылкой на очевидцев. Местные жители говорят, что перед тем, как вспыхнул огонь, прогремел взрыв.
Свидетели публикуют в социальных сетях кадры с места происшествия. На сделанных ими записях видно пламя и столб густого черного дыма. Подстанция «Сидор» расположена на окраине города Сьюдад-Боливар, столицы штата. Официальной информации о пожаре пока не поступало, сведений о возможных пострадавших тоже нет.
Пожар на подстанции в Венесуэле.ЧП произошло на подстанции Сидор в венесуэльском Боливаре
Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 7 марта в большинстве штатов Венесуэлы – 21 из 23 – пропало электричество. К этому часу подачу электроэнергии удалось частично восстановить только в Каракасе.
Власти страны сообщили, что причиной самого масштабного в истории Боливарианской республики блэкаута стала кибератака, проведенная с территории Соединенных Штатов. В связи с этим Венесуэла намерена подать жалобу в ООН.
Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.
ИСТОЧНИК KP.RU