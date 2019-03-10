На подстанции в Венесуэле вспыхнул крупный пожар

СЕГОДНЯ 00:11 2019-03-10T00:24:56+03:00

Пожар на подстанции «Сидор» в венесуэльском штате Боливар Фото: кадр с видео

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В субботу, 9 марта, на подстанции «Сидор» в венесуэльском штате Боливар произошел пожар, сообщает газета El Nacional со ссылкой на очевидцев. Местные жители говорят, что перед тем, как вспыхнул огонь, прогремел взрыв.

Свидетели публикуют в социальных сетях кадры с места происшествия. На сделанных ими записях видно пламя и столб густого черного дыма. Подстанция «Сидор» расположена на окраине города Сьюдад-Боливар, столицы штата. Официальной информации о пожаре пока не поступало, сведений о возможных пострадавших тоже нет.

Пожар на подстанции в Венесуэле.ЧП произошло на подстанции Сидор в венесуэльском Боливаре

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 7 марта в большинстве штатов Венесуэлы – 21 из 23 – пропало электричество. К этому часу подачу электроэнергии удалось частично восстановить только в Каракасе.

Власти страны сообщили, что причиной самого масштабного в истории Боливарианской республики блэкаута стала кибератака, проведенная с территории Соединенных Штатов. В связи с этим Венесуэла намерена подать жалобу в ООН.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696035" frameborder="0"></iframe> Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU