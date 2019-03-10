За сутки в Афганистане были ликвидированы более 60 талибов*

СЕГОДНЯ 02:05 2019-03-10T02:19:13+03:00

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За последние сутки Вооруженные силы Афганистана ликвидировали более 60 боевиков радикального движения «Талибан»*, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на военные источники.

Спецоперации сил безопасности при поддержке авиации страны проводились 9 марта сразу в нескольких афганских провинциях – Логар, Вардак, Гильменд, Урузган и Пактика. В результате спецназу удалось уничтожить радиовышку талибов и два самодельных взрывных устройства. Кроме того, силовики обнаружили материалы для изготовления взрывчатки и магнитные мины.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в субботу стало известно, что в результате авиаудара ВВС Афганистана в районе Сайидабад провинции Вардак был уничтожен полевой командир талибов Убайд, который может быть ответственен за организацию убийств нескольких государственных служащих и мирных жителей.

* «Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU