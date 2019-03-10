У одной из бригад ВСУ появятся нашивки с черепами и надписью «Украина или смерть»
К 205-й годовщине со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко (9 марта 1814 – 10 марта 1861) в Вооруженных силах Украины утвердили новую символику для трех боевых бригад сухопутных войск. Одна из них получит нашивки с изображением черепа и надписью «Украина или смерть».
Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Генерального штаба, главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко.
«Накануне дня рождения Кобзаря утвердил новую символику боевых бригад», - написал он, процитировав строки из «Кавказа» Шевченко.
На Украине утвердили новую символику для нескольких бригад сухопутных войскФото: Facebook
Свое сообщение Виктор Муженко проиллюстрировал документами с изображением новой символики. Шевроны с черепами, напоминающие нашивки дивизии СС «Галичина», будут носить бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени «черных запорожцев».
Нашивки с черепамиФото: Facebook
На шевронах нового образца для двух других боевых бригад ВСУ – латинские надписи Dei Gratia («Божией милостью») и Simul Ad Victoriam («Вместе к победе»).
5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»