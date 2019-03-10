2019-03-10T04:12:36+03:00
Политика

У одной из бригад ВСУ появятся нашивки с черепами и надписью «Украина или смерть»

Новую символику для боевых бригад утвердили к дню рождения поэта Тараса Шевченко [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор МуженкоНачальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор МуженкоФото: REUTERS
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К 205-й годовщине со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко (9 марта 1814 – 10 марта 1861) в Вооруженных силах Украины утвердили новую символику для трех боевых бригад сухопутных войск. Одна из них получит нашивки с изображением черепа и надписью «Украина или смерть».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Генерального штаба, главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко.

«Накануне дня рождения Кобзаря утвердил новую символику боевых бригад», - написал он, процитировав строки из «Кавказа» Шевченко.

На Украине утвердили новую символику для нескольких бригад сухопутных войск Фото: Facebook

На Украине утвердили новую символику для нескольких бригад сухопутных войскФото: Facebook

Свое сообщение Виктор Муженко проиллюстрировал документами с изображением новой символики. Шевроны с черепами, напоминающие нашивки дивизии СС «Галичина», будут носить бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени «черных запорожцев».

Нашивки с черепами Фото: Facebook

Нашивки с черепамиФото: Facebook

На шевронах нового образца для двух других боевых бригад ВСУ – латинские надписи Dei Gratia («Божией милостью») и Simul Ad Victoriam («Вместе к победе»).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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