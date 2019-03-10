2019-03-10T04:11:44+03:00
В мире

Мадуро сообщил о новой атаке на один из энергетических объектов Венесуэлы

По словам президента страны, кибератака помешала восстановить электроснабжение
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу, 9 марта, рассказал о новой атаке хакеров на один из энергетических объектов страны, помешавшей восстановить электроснабжение в Боливарианской республике.

«Сегодня мы возобновили электроснабжение на 70% территории страны, однако в полдень была совершена еще одна кибератака на один из объектов, который до той поры работал идеально», - рассказал он, выступая перед своими сторонниками на митинге в Каракасе.

Венесуэльский лидер добавил, что из-за этого «был прерван весь прогресс, которого нам удалось достичь к середине дня». Выступление Мадуро транслировалось на его странице в Facebook.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, из-за из-за аварии на крупнейшей в республике гидроэлектростанции «Эль-Гури» вечером в четверг, 7 марта, практически по всей стране пропал свет, поэтому в пятницу пришлось объявить выходной день. Мадуро обвинил в произошедшем «американский империализм».

Позже власти страны сообщили, что причиной самого масштабного в истории Венесуэлы блэкаута стала кибератака, проведенная с территории Соединенных Штатов. В связи с этим Каракас намерен подать жалобу в ООН.

Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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