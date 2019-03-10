2019-03-10T05:13:03+03:00
В мире

Самолеты Израиля атаковали базу и два судна ХАМАС

Авиаудар нанесен в ответ на обстрел из сектора Газа
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Израильская авиация атаковала базу и два судна ХАМАСИзраильская авиация атаковала базу и два судна ХАМАСФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В ночь на воскресенье, 10 марта, самолеты Военно-воздушных сил Израиля в ответ на очередной ракетный обстрел с территории сектора Газа атаковали базу и два судна палестинского движения ХАМАС.

«Самолеты и иные летательные аппараты Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким военным целями на территории комплекса ХАМАС в северной части сектора Газа и двум судам ХАМАС», - сообщила армейская пресс-служба.

В сообщении отмечается, что авиаудар был нанесен в ответ на ракету, выпущенную в субботу вечером из анклава по израильской территории, и «другие акции насилия, которые на протяжении последних нескольких дней включали запуски воздушных шаров со взрывчаткой и попытки повредить пограничную инфраструктуру безопасности», передает РИА Новости.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в понедельник, 4 марта, на Западном берегу реки Иордан автомобиль с палестинцами сбил группу израильских военных, те открыли огонь по машине. В результате один из находившихся в авто мужчин получил ранения, еще двое убиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Палестино-израильский конфликт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В стычках с украинскими радикалами в Черкассах пострадали 15 полицейских
На юге США из-за непогоды обесточены дома около 23,5 тысячи человек
Мадуро сообщил о новой атаке на один из энергетических объектов Венесуэлы
Новое оружие фрегата «Адмирал Горшков» напугало британские СМИ
У одной из бригад ВСУ появятся нашивки с черепами и надписью «Украина или смерть»
За сутки в Афганистане были ликвидированы более 60 талибов*
Мадуро: США вызвали отключение электричества в Венесуэле с помощью высоких технологий
В Кот-д'Ивуаре умер поэт и писатель Бернар Дадье
В Италии наркодилер выписывал своим клиентам квитанции за гашиш и марихуану
На подстанции в Венесуэле вспыхнул крупный пожар
Внук адмирала Колчака умер в Париже
Гуаидо: Для венесуэльской оппозиции наступят тяжелые времена
В Госдуме назвали "утопией" планы Порошенко по уничтожению целей в тылу РФ
В Колумбии разбился самолет: все находящиеся на борту люди погибли
Эрдоган заявил, что С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО и США
В США внедорожник едва не протаранил кортеж Трампа
Лидер партии «Альтернатива для Германии» раскрыл причины попыток помешать строительству «Северного потока-2»
Радикалы сорвали предвыборный митинг Порошенко: президент сбежал
Лидер партии «Альтернатива для Германии» предложил отменить визы с Россией
Британская полиция перекрыла центр Лондона из-за подозрительной машины
При стрельбе в мексиканском баре погибли 15 человек
На американо-курдский патруль в Манбидже напал террорист-смертник
Трое правоохранителей пострадали при столкновении с радикалами в Киеве
Каракас осудил Вашингтон за "празднование" блэкаута в Венесуэле