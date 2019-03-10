Самолеты Израиля атаковали базу и два судна ХАМАС

СЕГОДНЯ 04:57 2019-03-10T05:13:03+03:00

Авиаудар нанесен в ответ на обстрел из сектора Газа

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В ночь на воскресенье, 10 марта, самолеты Военно-воздушных сил Израиля в ответ на очередной ракетный обстрел с территории сектора Газа атаковали базу и два судна палестинского движения ХАМАС.

«Самолеты и иные летательные аппараты Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким военным целями на территории комплекса ХАМАС в северной части сектора Газа и двум судам ХАМАС», - сообщила армейская пресс-служба.

В сообщении отмечается, что авиаудар был нанесен в ответ на ракету, выпущенную в субботу вечером из анклава по израильской территории, и «другие акции насилия, которые на протяжении последних нескольких дней включали запуски воздушных шаров со взрывчаткой и попытки повредить пограничную инфраструктуру безопасности», передает РИА Новости.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в понедельник, 4 марта, на Западном берегу реки Иордан автомобиль с палестинцами сбил группу израильских военных, те открыли огонь по машине. В результате один из находившихся в авто мужчин получил ранения, еще двое убиты.

ИСТОЧНИК KP.RU