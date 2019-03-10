2019-03-10T06:18:18+03:00
Политика

В ЛНР рассказали, что бойцов ВСУ кормят просроченными консервами

Только за неделю более десяти украинских солдат попали в больницу с с пищевыми отравлениями
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Боец ВСУ в ДонбассеБоец ВСУ в ДонбассеФото: REUTERS
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Воюющих в Донбассе бойцов украинской армии кормят просроченными консервами, рассказал исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

По его словам, солдаты Вооруженных сил Украины вынуждены есть из одной и той же пластиковой «одноразовой» посуды, а в ответ на жалобы служивых им предлагают самим покупать столовые приборы.

«По информации от нашего источника в 54-й бригаде Вооруженных сил Украины, личный состав одного из подразделений уже несколько недель кормят просроченными консервами. Также не хватает одноразовой посуды и приборов, положенных, согласно натовской системе питания, на которую ВСУ перешли еще в прошлом году», - утверждает представитель ЛНР.

Он отметил, что такая ситуация во всех бригадах украинской армии, участвующих в боях на востоке страны. Только за прошлую неделю, по данным источника в ВСУ, более десяти военнослужащих госпитализированы с пищевыми отравлениями и кишечными заболеваниями.

Филипоненко отметил, что киевские власти специально затягивают конфликт в Донбассе, пытаясь в преддверии президентских выборов повысить свой рейтинг. При этом они пренебрегают здоровьем солдат и зарабатывают на них «огромные состояния», передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что у одной из бригад ВСУ появятся нашивки с черепами и надписью «Украина или смерть». Такой «подарок» армейское командование сделало «черным запорожцам» к 205-й годовщине со дня рождения Тараса Шевченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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