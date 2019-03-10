2019-03-10T07:08:29+03:00
Москва

Погода в Москве на 10 марта 2019 года: в столице будет тепло, но облачно и ветрено

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 10 марта 2019 года
Дарья ИВАШКИНА
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В воскресенье, 10 марта, в Москве будет тепло, но облачно и ветреноВ воскресенье, 10 марта, в Москве будет тепло, но облачно и ветреноФото: Михаил ФРОЛОВ
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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 10 марта 2019 года. Как утверждают специалисты, в воскресенье волна весеннего тепла, накрывшая столицу в эти праздничные выходные, пойдет на спад, однако в городе все же будет довольно тепло. Так, столбики термометров поднимутся до +3...+5 градусов.

Между тем так же солнечно, как и в субботу, в мегаполисе уже не будет: облаков на небе станет больше. Кроме того, днем в столице пройдет небольшой дождь. А южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, причем временами его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В ночь на понедельник, 11 марта, температура воздуха составит -1…+1 градус, сообщает Гидрометцентр России. При этом в темное время суток в городе ожидаются осадки в виде мокрого снега, снега и дождя.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, завершившаяся зима в Москве, как и во всей России, была признана аномально теплой: в столице средняя сезонная температура превысила норму на два градуса. Что касается начала весны, то, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в марте будет держаться в районе месячной нормы или даже выше, однако все еще будут возможны заморозки, которые периодически будут сменяться оттепелями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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