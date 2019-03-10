В госдепе США высказались об инциденте с миной у американского дипломата в «Шереметьево»

СЕГОДНЯ 07:13 2019-03-10T07:25:45+03:00

В госдепартаменте США прокомментировали инцидент с миной у американского дипломата в «Шереметьево» Фото: REUTERS

По словам представителя госдепартамента, ситуация урегулирована, никакой опасности для других пассажиров не было

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В госдепартаменте США прокомментировали инцидент с сотрудником американского посольства, который пытался пронести мину в московский аэропорт «Шереметьево».

«Нам известно об инциденте, произошедшем сегодня в аэропорту «Шереметьево» в Москве с участием сотрудника посольства США», - сказал представитель госдепа.

Он отметил, что «ситуация была урегулирована, и человеку было разрешено покинуть Россию после того, как власти изъяли предмет из его багажа».

«Никакой опасности для пассажиров не было», - приводит слова сотрудника американского внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, утром в субботу, 9 марта, при досмотре на входе в аэропорт «Шереметьево» в багаже вылетающего в Нью-Йорк сотрудника посольства США в России была обнаружена боевая мина – без взрывчатки, но со взрывателем.

В российском МИД назвали этот инцидент сознательной провокацией. Тем более, что в Штатах уделяют огромное внимание безопасности на воздушном транспорте. Американец не мог не понимать серьезность своего проступка.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696159" frameborder="0"></iframe> Американский дипломат попытался вывезти через Шереметьево боевую мину «для коллекции».

ИСТОЧНИК KP.RU