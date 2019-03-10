2019-03-10T08:17:10+03:00
В мире

Президент Латвии призвал Европу объединиться «для сдерживания России»

При этом Раймонд Вейонис вновь раскритиковал строительство газопровода «Северный поток - 2»
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Латвии Раймонд ВейонисПрезидент Латвии Раймонд ВейонисФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 10 марта, президент Латвии Раймонд Вейонис обратился к властям других европейских стран, призвав их «быть бдительными» и объединиться «для сдерживания России». Как считает политик, в последнее время Москва «ведет агрессивную политику», поэтому-то Европе и необходимо быть единой.

«Мы являемся соседями и разделяем общие экономические интересы, но, с другой стороны, мы должны быть бдительными. Нам нужен надежный сдерживающий фактор», - сказал Вейонис в интервью немецкой газете Spiegel.

Кроме того, латвийский лидер не упустил возможности в очередной раз пожаловаться на строительство газопровода «Северный поток - 2». Он раскритиковал этот проект, назвав его «чисто геополитическим».

Кстати, отметим, ранее Раймонд Вейонис уже выражал свою обеспокоенность по поводу якобы агрессивного поведения России. Так, как сообщал сайт kp.ru, в июне прошлого года он даже усомнился в том, что США в состоянии полностью защитить Европу от «демонстрирующей мускулы РФ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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