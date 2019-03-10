Кандидат в президенты: Украина превратилась для Европы в чемодан без ручки

СЕГОДНЯ 09:07 2019-03-10T09:14:15+03:00

Юрий Бойко считает, что европейцы уже просто устали от Незалежной, которая пошла «не по заданному пути»

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Депутат Верховной рады и оппозиционный кандидат в президенты Украины Юрий Бойко считает, что Незалежная уже утомила Европу и превратилась для Евросоюза в «чемодан без ручки».

В интервью телеканалу «112 Украина» он сказал, что в ЕС видят и «провал с реформами, и ухудшение уровня жизни населения», и что киевские власти «идут не по тому пути, который им задали».

«У европейцев больше усталость, потому что они непосредственно участвуют в нормандском формате», - отметил политик.

По словам Юрия Бойко, несмотря на «усталость», Европа «не может бросить Украину», она просто «вынуждена ее тащить, как чемодан без ручки».

Однако, по его мнению, после намеченных на 31 марта президентских выборов в стране ситуация может измениться.

«Самое главное — избежать какого-либо переворота», - подчеркнул претендент на пост главы государства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на сегодняшний день в украинской президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, на втором месте – Юлия Тимошенко, третью строчку кандидатского рейтинга занимает Петр Порошенко. Сам же Юрий Бойко – на четвертом месте.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694787" frameborder="0"></iframe> 5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU