2019-03-10T09:33:08+03:00
Общество

Православные встречают Прощеное воскресенье

Это последний день перед Великим постом
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Православные встречают Прощеное воскресеньеПравославные встречают Прощеное воскресеньеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

У православных христиан наступило Прощеное воскресенье, которое выпало в этом году на 10 марта. Это последний день перед Великим постом, который начнется в понедельник, 11 марта, и продлится семь недель.

В этот день верующие стремятся примириться с Богом и друг с другом, чтобы приступить к посту с чистой душой. Поэтому православные в Прощеное воскресенье по традиции просят своих близких простить их за причиненные обиды.

А в храмах во время богослужения совершается особый чин прощения, во время которого священники благословляют прихожан на предстоящий пост. Так, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье утром, 10 марта, совершит чин великого освящения храма в Спасской слободе Москвы, а вечером - вечерню с чином прощения в храме Христа Спасителя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прощеное воскресенье 2019: у кого и как просить прощения

Как правильно просить прощения в Прощеное воскресение 2019 и почему в этот день все друг друга прощают (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водители грузовых такси устроили массовую драку в торговом центре «Тройка»
Два поезда столкнулись в Канаде
В США перенести запуск секретного военного спутника
Трамп планирует увеличить расходы NASA на освоение Луны на $500 млн
Кандидат в президенты: Украина превратилась для Европы в чемодан без ручки
Власти Чувашии объяснили слова чиновника о «ленивых» учителях и врачах
Президент Латвии призвал Европу объединиться «для сдерживания России»
Возвращение в Простоквашино: в 12 серии герои решат построить дом с бассейном и коровником
Около 30 пассажиров рейса Стамбул - Нью-Йорк пострадали из-за сильной турбулентности
В госдепе США высказались об инциденте с миной у американского дипломата в «Шереметьево»
Погода в Москве на 10 марта 2019 года: в столице будет тепло, но облачно и ветрено
Россияне требуют запретить съемки фильма «Брат-3»
В ЛНР рассказали, что бойцов ВСУ кормят просроченными консервами
В стычках с украинскими радикалами в Черкассах пострадали 15 полицейских
Самолеты Израиля атаковали базу и два судна ХАМАС
На юге США из-за непогоды обесточены дома около 23,5 тысячи человек
Мадуро сообщил о новой атаке на один из энергетических объектов Венесуэлы
Новое оружие фрегата «Адмирал Горшков» напугало британские СМИ