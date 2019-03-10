Православные встречают Прощеное воскресенье
У православных христиан наступило Прощеное воскресенье, которое выпало в этом году на 10 марта. Это последний день перед Великим постом, который начнется в понедельник, 11 марта, и продлится семь недель.
В этот день верующие стремятся примириться с Богом и друг с другом, чтобы приступить к посту с чистой душой. Поэтому православные в Прощеное воскресенье по традиции просят своих близких простить их за причиненные обиды.
А в храмах во время богослужения совершается особый чин прощения, во время которого священники благословляют прихожан на предстоящий пост. Так, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье утром, 10 марта, совершит чин великого освящения храма в Спасской слободе Москвы, а вечером - вечерню с чином прощения в храме Христа Спасителя.
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ИСТОЧНИК KP.RU